«Вы клянчили два миллиона рублей»: Ксения Мерц рассекретила Анастасию Макееву и Романа Малькова

Видеообращение к бизнесмену она оставила в своем микроблоге.

Накануне новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков заявил в своем инстаграм, что заплатил алименты на троих детей добровольно. Правда, сумма оказалась в несколько раз меньше, чем просила его бывшая жена. Также бизнесмен-строитель обратился к разведенным женщинам.

«На заметку всем воюющим женщинам: договариваться с бывшим мужем куда выгоднее, чем шантажировать. Хотела 250 000 рублей, а получила 34 750 рублей. Вот такая победа», — написал Мальков.

Такие откровения не оставили равнодушной бизнесвумен и телеведущую Ксению Мерц. В своем микроблоге она опубликовала видеообращение к Малькову.

«Роман, еще совсем недавно, у меня есть информация, вы просили у моих коллег, у СМИ, два миллиона рублей. Вы клянчили, умоляли, просили эту сумму за эксклюзивные кадры своей свадьбы для того, чтобы окупить расходы по своей свадьбе – два миллиона рублей. А сейчас вы сталкиваете лбами СМИ», — сказала Мерц.

Напомним, свадьба Макеевой и Малькова состоялась в Крыму в конце мая. Влюбленные зарегистрировали свои отношения, а также вступили в церковный брак.

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