Смотреть только взрослым: Пынзарь не постеснялась показать настоящий объем груди в лифчике без пуш-ап

Дарья Пынзарь недавно сильно похудела, при этом ведущая «Дома-2» заявляет, что не делала для этого ничего особенного, просто стала меньше есть. В результате знаменитость потеряла несколько размеров.

В личном блоге звезда показала, как болтается теперь на ней одежда. «Нечего носить», — пожаловалась она. При этом Даша заявила, что не собирается расставаться со своими нарядами, которые стали ей большими. По словам Пынзарь, она не исключает, что скоро поправится вновь, тем более зимой для нее это типично.

Отметим, что вместе с килограммами, у Дарьи Пынзарь ушли и определенные аппетитные объемы с ее фигуры. Однако блондинка не пытается увеличить их при помощи некоторых хитростей вроде лифчика с пуш-ап. В личном блоге она без стеснения показала свою грудь в обычном бикини на лямках.

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