«Жаль, что так получилось»: Саша Плющенко сломал руку

Саша Плющенко сломал руку. Об этом он сообщил в своем инстаграм. Юный спортсмен играл в футбол со взрослыми ребятами и получил перелом лучевой кости.
«Ну, ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе», — написал Плющенко.
Фанаты пожелали юному фигуристу скорейшего выздоровления.
«Поправляйся скорее, береги себя! Пусть все будет хорошо, трудяжка! До свадьбы заживет», — писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Он занимается фигурным катанием в школе своего именитого отца.
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