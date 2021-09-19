«Жаль, что так получилось»: Саша Плющенко сломал руку

Об этом Гном Гномыч сообщил в своем инстаграм.

Саша Плющенко сломал руку. Об этом он сообщил в своем инстаграм. Юный спортсмен играл в футбол со взрослыми ребятами и получил перелом лучевой кости.

«Ну, ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе», — написал Плющенко.

Фанаты пожелали юному фигуристу скорейшего выздоровления.

«Поправляйся скорее, береги себя! Пусть все будет хорошо, трудяжка! До свадьбы заживет», — писали пользователи Сети.

больше по теме Гном Гномыч даже на прогулке с семьей отрабатывает спортивные элементы Старший сын Евгения Плющенко показал, как проходит семейный досуг.

Напомним, в этом году старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Он занимается фигурным катанием в школе своего именитого отца.

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