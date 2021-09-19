«Новая я!»: Горбань предстала в образе длинноволосой блондинки

В начале августа Мария Горбань во второй раз стала мамой. Сына Нилана актриса родила в Майами. На днях мама и малыш вернулись в Россию. Маша не стала долго засиживаться в декретном отпуске и уже приступила к работе. Перед этим решила сменить имидж – теперь она длинноволосая яркая блондинка.
«Новый проект! Новая я! Как вам мой новый образ?», — написала Горбань в своем инстаграм.
Фанаты оценили преображение звезды.
«Вау! Супер! Вот бы у меня так волосы отросли за ночь! Нет, не ваше. Слишком светлый для вас», — писали пользователи Сети.
Напомним, замуж за Кирилла Зоткина актриса вышла в этом году. Пара была в отношениях несколько лет. Также у Горбань подрастает дочь Стефания от первого брака.
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