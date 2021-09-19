«Была оказана помощь»: Кай Метов объяснил, как попал в ДТП под Минском

Звезда 90-х Кай Метов не теряет популярности, о чем говорит количество его концертов и география путешествий. В месяц певец порядка 15 раз выходит на сцену в самых разных городах России – Якутск, Тольятти и другие. На днях он отправился в Белоруссию, но поездку омрачила неприятная ситуация на дороге.

После обеда в Минске, Кай Метов на автомобиле отправился в Гродно, в котором 18 сентября был запланирован большой концерт в честь дня города. Но по дороге авто попало в ДТП. Машину на высокой скорости занесло. На место аварии сразу же прибыла скорая помощь.

«Нам была сразу оказана первая медицинская помощь. Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке», — цитирует Метова «Комсомольская правда».

Тем не менее, в больницу вокалист все же проехал. Там ему сделали снимок головного мозга, а после отпустили.

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