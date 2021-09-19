«Любимый дзюдоист»: Ксения Собчак похвасталась спортивным сыном

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Ксении Собчак появилась запись, в которой знаменитость запечатлела сына Платона на занятии по дзюдо.

Собчак показала, как сын в белом кимоно получил эстафету от другого ученика секции дзюдо. Малыш Платон взял в обе руки резиновый шар с рожками. Это было своего рода эстафетной палочкой. Вместе с большим шаром сын актера Максима Виторгана побежал на другой конец поля для борьбы.

Собчак похвасталась тем, как быстро бегает ее сын. Светловолосый мальчик мчался со всех ног. А Ксения похвалила ребенка:

«Мой любимый дзюдоист».

Отметим, ранее коллега Ксении Собчак — Регина Тодоренко — поинтересовалась у своих поклонников самими развивающими занятиями для детей. К слову, сын Регины занимается спортивной гимнастикой. Однако жене Влада Топалова захотелось обучить наследника чему-то новому.

Напомним, ранее Ксения Собчак и ее второй муж — режиссер Константин Богомолов — отметили вторую годовщину свадьбы. Знаменитости вспомнили, как устроили грандиозный праздник в знак своей любви.

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