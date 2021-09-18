«Потрясающие дети»: Орбакайте в платье в пол с принтом «тай-дай» появилась на празднике сестры и брата

Певица поздравила Лизу и Гарри Галкиных с 8-летием. Она также произнесла речь в честь

Кристина Орбакайте является не только популярной певицей, но и дочкой Аллы Пугачевой. В этом году певица предпочла почти все лето провести в Москве. Она отпраздновала свой юбилей, а также посетила много семейных праздников. Артистка дождалась и еще одного важного события. 18 сентября отметили день рождения ее сестра и брат: Лиза и Гарри Галкины. Малышам исполнилось по 8 лет.

Алла Борисовна и Максим Галкин устроили вечеринку в честь такого события. Праздник был организован в стиле «Звездных войн». Многие знаменитости пришли вместе с детьми на это мероприятие. Пугачева в черном платье и шляпке с перьями веселилась вместе с родными. Кристина тоже появилась на вечеринке. Она облачилась в силуэтное платье в пол с принтом «тай-дай».

Она порхала среди гостей и обняла не только маму, но и сына Никиту Преснякова, который пришел с женой Аленой Красновой. Артистка также произнесла речь, поздравив именинников и сказав много теплых слов о своей семье.

«Когда появляются в семье всегда потрясающие люди, потрясающие дети. Я безумно рада, что у меня есть такая семья», — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие одарили певицу комплиментами и отметили, что в 50 лет она выглядит очень молодо. Лиза и Гарри весь вечер веселились и участвовали в конкурсах. Лиза с радостью танцевала и наблюдала на танцорами, которые устроили световое шоу.

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