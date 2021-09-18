«Кубанская казачка»: Александр Лыков показал свою жену, сына и внука

Александр Лыков в ноябре отпразднует юбилей. Он является известным актером. В его копилке десятки ролей в кино от «Улицы разбитых фонарей», до «9 роты», сериала «Гранд» и картины «Девятаев». Он признавался в интервью, что его взяли в актеры из-за носа, который него очень запоминающийся. О личной жизни Александр рассказывает редко, но накануне он пришел на передачу «Привет, Андре!» вместе с женой Аллой Лыковой.

«Впервые на телевидении Александр пришел с Аллой! У вас особое отношение к казачей песне, расскажите почему», — попросил Андрей Малахов. «Моя жена кубанская казачка. Что говорить дальше?» — сказал актер.

Влюбленные поженились в Санкт-Петербурге, когда учились в вузе. Они сыграли свадьбу во время сессии. По словам Лыкова, позже праздник они устроили и на родине невесты, где гуляния продлились три дня. Он также признался, что даже пел казачьи песни. Позже его посвятили в казаки. Также оказалось, что его сын Матвей стал актером и профессиональной моделью. В зале были показаны его фото.

«Он очень любит петь, но есть некоторые сложности со слухом. Зато у нашего внука есть, которого в первом классе взяли в музыкальное училище при Глинке, и не отпускают. Ему семь лет. Вот он будет петь за всех», — похвастался Лыков.

Гости и зрители восхитились тем, какая у актера творческая семья. Многие поразились тому, как он поход с сыном. Нашлись и те, кто у внука увидел черты лица дедушки. Напомним, что сын Александра женат на фэшн-дизайнере Джессике Стенерос. Он растит детей: Сиенну и Лу.

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