Оделись в одном стиле: Стеша Маликова запечатлелась с папой и моложавой мамой на прогулке

Дмитрий Маликов является популярным исполнителем и композитором. В свое время он даже строил отношения с Натальей Ветлицкой. Однако они свадьбу так и не сыграли. Его сердце покорила Елена Изаксон, которая старше артиста на семь лет. Она подарила ему дочку Стефанию, которая недавно окончила МГИМО и запустила свой бренд одежды. А в 2018 году суррогатная мать подарила паре сына Марка.

Маликов славится не только своими песнями, но и тем, что у него очень дружная семья. Недавно они вернулись с отдыха, который провели в Европе. В соцсети дочка певица поделилась кадрами, с прогулки в Москве. Примечательно, что оделись в одном стиле выбрав наряды в черном цвете. Стеша решила подчеркнуть ноги, надев пальто с небесно-голубыми джинсами и кроссовками. Рядом с ней сидел брат, который увлеченной играл с колокольчиком.

«Марку ничего не надо, царь — колокол уже в руках», — отметила девушка.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многих также поразил моложавый вид 58-летней Изаксон. Она оказалось очень похожа с дочкой.

«Все такие красивые», «Хорошая фотография!», «Классные все», «Вся семья в сборе! Молодцы!», «Какая молодая жена у Дмитрия. Да он и сам прекрасен», «Стеша с мамой — одно лицо», «Какая замечательная семья, ну обожаю», «Лучезарные улыбки», «Какие вы элегантные», — прокомментировали пост подписчики.

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