«Спасибо за оптимизм и творческий поиск»: Орбакайте поблагодарила Безрукова за веру в ее сына

Старшая дочь певицы Аллы Пугачевой актриса Кристина Орбакайте в Instagram опубликовала фотографию, на котором она находится за кулисами Московского губернского театра вместе со своим старшим сыном Никитой Пресняковым, а также актерами Анной Снаткиной и Сергеем Безруковым.

«Вчера не только, как гордая и счастливая мама, но и как коллега и зритель была в восторге от премьеры спектакля «Безымянная звезда» в Московском губернском театре. Какой же потрясающий дуэт получился у Анны Снаткиной и Никиты Преснякова. Спасибо дорогой Сергей Безруков за веру, оптимизм и постоянный творческий поиск. Браво». Кристина Орбакайте

«Поздравляем Никиту и вас. Талантливый сынок – счастливая мама», «Кристина, вы просто молодец и пример целеустремленности. Как и ваш наследник», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Пресняков сыграл в спектакле «Безымянная звезда» учителя астрономии Марин Мирою. Вместе с ним в главной роли была задействована актриса Анна Снаткина.

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