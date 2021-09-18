«Могу стол этот сковырнуть»: Тарзан в слезах едва не устроил погром в студии «Секрета на миллион»

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила анонс программы на канале НТВ «Секрет на миллион», в котором на откровенные признания решилась певица Наташа Королева.
«Я как-то оттягивала этот момент. Фу, Лера. Сейчас все посмотрят и скажут, что они там совсем», — говорит на кадрах Наташа Королева.
«Даже я так думаю. Ты просто убила меня сегодня», — честно призналась Лера Кудрявцева.
Далее на кадрах можно увидеть культуриста Тарзана, мужа Королевой. При этом он не смог сдержать слез после откровений жены.
«Да у нас праздник сегодня будет в семье. Могу стол этот нахрен сковырнуть».
«Ну это было, конечно, жестко», — говорит в конце выпуска Наташа Королева.
«Ну ты, конечно, смелая женщина», — только и смогла вымолвить Кудрявцева.
Напомним, что признания Наташи Королевой выйдут на канале НТВ в 20.20 по московскому времени 18 сентября. Исполнительница решилась открыть конверт и рассказать о своем «Секрете на миллион».
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