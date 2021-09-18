Наталия Антонова вслед за Глафирой Тархановой вышла на прогулку в розовом полупальто в клетку

Артистка в модном образе поиграла с дочерью в баскетбол.

Исполнительница главной роли в фильме «Дыши со мной» — Наталия Антонова — разместила на личной странице в Instagram снимок в полупальто в клетку. Такой розовый предмет верхнего гардероба ранее презентовала Глафира Тарханова.

Антонова выбрала шерстяное пальто длиной до середины бедер. Красные и розовые квадраты украсили изделие с отложным воротником. Антонова дополнила наряд для прогулок в холодную погоду кожаными алыми перчатками.

Также Наталия надела темные джинсы-скинни и ботильоны на квадратном каблуке цвета охры.

«Мама проходила мимо спортивной площадки», — подписала Антонова снимок за игрой в баскетбол.

Наталия вместе с детьми прогулялась перед игрой в театре. Актриса сообщила, что будет исполнять роль в спектакле «Идеальный муж».

К слову, Глафира Тарханова тоже скомбинировала розовое полупальто с джинсами. Вот только, в отличие от коллеги, Глафира предпочла светлые брюки из денима свободного кроя. Артистка дополнила осенний образ толстовкой сиреневого цвета.

Напомним, ранее Наталия Антонова поделилась рецептом мини-панкейков.

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