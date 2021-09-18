«Впервые на коньки я встал во втором классе»: Милохин — о подготовке к «Ледниковому периоду»

Как отметил блогер и музыкант, он долго привыкал именно к фигурным конькам.

Тиктокер и музыкант Даня Милохин заявил, что с нетерпением ждет своего участия в популярном шоу «Ледниковый период».

«Впервые на коньки я встал во втором классе, понравилось. В детском доме три года занимался хоккеем, и это, конечно, здорово помогло на «Ледниковом периоде». Хотя фигурные коньки — это совершенно другое». Даня Милохин

Как отметил Даня Милохин, примерно полмесяца он привыкал к тому, чтобы уверенно себя чувствовать именно на фигурных коньках. Тренировкам сегодня он уделяет примерно три часа в день. Учится разным шагам и элементам. Как отметил Даня Милохин, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что новый сезон шоу «Ледниковый период» стартует на Первом канале в октябре. Кто будет партнершей Дани Милохина на проекте пока держится в строжайшем секрете. Выбор может пасть на Екатерину Боброву, Оксану Домнину, Марину Петрову, Яну Хохлову, Елену Ильиных или Татьяну Волосожар.

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