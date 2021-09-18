«Все еле сдерживают слезы»: Пересильд поделилась кадрами с родными перед полетом в космос

Актриса Юлия Пересильд в Instagram разместила снимок со своими родственниками и коллегами. Они проводили звезду на Байконур, откуда ей в октябре предстоит стартовать на МКС, где пройдут съемки фильма Первого канала «Вызов».

«Проводы. Завтрак. Важные слова от опытных космонавтов. Мама, папа, дети, моя Наташа. Все еле сдерживают слезы. По глотку шампанского, проход по аллее до автобуса и вот мы в самолете, взлетаем на Байконур». Юлия Пересильд

Как отметила Юлия Пересильд, у нее очень много эмоций. Однако она старается все держать под контролем. Счастья и вдохновения у нее куда больше, чем переживаний. В ближайшие три недели, как сказала звезда, она будет находиться на Байконуре. Уже в ближайшие дни она побывает в ракете, которая 5 октября стартует вместе с ней в космос.

Напомним, что Юлия Пересильд должна вернуться из космоса 17 октября на корабле «Союз МС-18». В последние недели она усиленно тренируется. Вместе с ней, в частности, в космос отправится и режиссер Клим Шипенко.

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