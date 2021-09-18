«Два очарования»: Максим Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри в день рождения

Муж певицы Аллы Пугачевой — Максим Галкин — получил подарки от детей и сам поздравил Гарри и Лизу с восьмилетием.

Артист отметил, что недавно вернулся с гастролей. Не успел Галкин зайти в дом, как двойняшки окружили отца вниманием и даже пообещали вручить ему подарки. Максим был удивлен. Поскольку в субботу, 18 сентября, Лиза и Гарри отмечают день рождения. Значит, подарки полагались им. Но дети Пугачевой и Галкина решили иначе.

Лиза вручила папе от них с братом картину-натюрморт из пластилина. Наследница артиста отметила, что свой подарок Примадонна получила ранее. Также малышка похвасталась подарком для ее брата Гарри. Лиза порадовала брата домиком, сделанным своими руками.

Гарри же вручил сестре букет роз и открытку с совместными фото. После этого именинники прочитали стихотворение про свое рождение.

«- У меня родился брат!

— У меня сестренка!

А прохожие твердят:

Сразу? Два ребенка?!

— Ну, постойте! Я ж один.

— Мне одной вниманье!

А они все говорят:

Два очарованья!», — прочитали хором Галкины.

Родители Лизы и Гарри остались в восторге от выступления и поздравили детей праздничным тортом.

Напомним, ранее жена Максима Галкина в образе дерзкой рокерши повеселилась на ужине с мужем и детьми. Алла Пугачева с семьей пришла в ресторан на праздник друзей.

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