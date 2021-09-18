Пугачева на внука посмотреть не пришла: Пресняков прекрасно сыграл в мюзикле «Безымянная звезда»

Примадонна должна пожаловать в Московский губернский театр во второй день игры Никиты на сцене.

Музыкант Никита Пресняков дебютировал на сцене Московского губернского театра, где художественным руководителем служит Сергей Безруков, в мюзикле «Безымянная звезда».

Поддержать Никиту пришли не только красавица жена Алена, друзья, но и бабушка с дедушкой — родители его отца Владимир Пресняков-старший и его жена Елена.

А вот Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в зале зрители не дождались. Правда, она, что не исключено, появится во второй день выхода своего внука на сцену. Заметим, что певица как никто другой знает толк в драматическом искусстве, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что Никита Пресняков сыграл в спектакле «Безымянная звезда» учителя астрономии Марин Мирою. Вместе с ним в главной роли была задействована актриса Анна Снаткина.

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