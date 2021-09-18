Казаки и базовые оттенки: Регина Тодоренко показала трендовый образ на осень с плащом

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — разместила на личной странице в Instagram свежий снимок в стиле «осенняя мода».

Регина облачилась в длинный плащ с массивными манжетами. Тодоренко отдала предпочтение длинному изделию цвета слоновой кости. К нему телеведущая подобрала молочные джинсы свободного кроя и бежевую водолазку. Такого же цвета была шляпа с круглыми полями.

Тодоренко украсила образ и другими аксессуарами. Платок Burberry в салатовых и нежно-кофейных оттенках Регина повязала к брюкам. А бежевую сумочку Prada с широкой ручкой телеведущая убрала на плечо.

Акцентным пятном в образе Тодоренко выступили сапоги-казаки коричневого цвета с этническим орнаментом. К слову, ранее трендовыми сапогами хвастались модель Анна Заворотнюк и певица Альбина Джанабаева.

Напомним, ранее Регина Тодоренко посоветовалась с поклонниками о кружках и школах для малышей. После похода в театр с сыном Майклом телеведущая задумалась о развивающих уроках для мальчика.

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