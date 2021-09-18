«Я по-тихому вышла замуж»: Согдиана раскрыла детали своего «тайного» третьего брака

Как отметила певица, ей больше нравится, когда говорят о ее творчестве, а не о личной жизни.

Певица Согдиана в студии программы с Юлией Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о своем «тайном» третьем браке.

«Я по-тихому вышла замуж. По опыту знаю, что лучше так. Просто не хочется всем об этом рассказывать. Мне больше нравится, чтобы писали про мое творчество. Не хочу, чтобы обсуждали личную жизнь. Сейчас у меня все хорошо. Мне не хочется что-то менять в своей жизни». Согдиана

Как отметила Согдиана, она не готова подробно говорить о личной жизни, а вот молодых звезд из мира шоу-бизнеса может обсудить.

«Я положительно отношусь к молодым исполнителям. Ребята заняты делом. Хотят чего-то достичь. Мне нравится, что они делают на сцене», — заметила Согдиана.

Напомним, что за плечами Согдианы два неудачных брака. В третий раз она вышла замуж в 2019 году. Ее избранника зовут Максим. От него она в 2019 году родила сына Льва. От первого и второго мужа у нее также есть наследники – сыновья Арджун и Микаил.

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