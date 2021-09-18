Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе мамы, примерив шелковое платье родительницы

Не исключено, что в будущем девятилетняя Клава Земцова станет певицей.

Дочь певицы и актрисы Кристины Орбакайте девятилетняя Клава Земцова снялась в новом клипе матери «Сон во сне».

Клава, безусловно, стала главной звездой ролика. Кристина в клипе сменила несколько нарядов. Да и ее дочь от нее не отстала. На кадрах он появлялась, то в шелковом зеленом платье, то в черном обтягивающем.

Заметим, что сама Клава Земцова в клипе не пела. Она лишь открывала рот под фонограмму. Любопытно, что именно в этом клипе Клава Земцова примерила платье мамы, в котором родительница снималась в клипе «Солнце» 2008 года.

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Добавим, что режиссером музыкального видео стала клипмейкер Ирина Миронова. Ее и Кристину Орбакайте связывает многолетнее сотрудничество. В числе совместных видеоработ – «Перелетная птица», «Солнце», «Все сначала», «Хватит шоу», «Нежная», «Фарс», «Разрешаю только раз» и «Сон во сне».

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. При этом старший сын Никита Пресняков пошел по ее стопам. Он стал музыкантом. А вот средний наследник Дени Байсаров предпочел другой путь. С музыкой, как и с шоу-бизнесом, он свою судьбу решил не связывать.

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