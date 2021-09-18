«Хочу сама родить»: Наталья Бочкарева высказалась о заморозке яйцеклеток

Исполнительница роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе» — Наталья Бочкарева — заговорила о рождении ребенка. Примечательно, что артистка для себя решила не прибегать к заморозке яйцеклеток.

Отметим, что у Бочкаревой и ее бывшего мужа есть двое детей. Актриса подарила адвокату Николаю Борисову сына Ивана и дочь Марию. Обоих детей Наталья рожала сама. Артистка не против искусственного оплодотворения. Однако замораживать собственные яйцеклетки Бочкарева не готова.

«Если кто-то хочет, то пусть замораживает свои яйцеклетки. Например, если ты в перспективе хочешь ребенка, но не сейчас, то почему нет. Но я пока ничего не замораживала и не планирую. Пока есть возможность, хочу сама родить. Я все-таки за природную историю. То, что создал Всевышний, то и должно быть», — рассказала Наталья в интервью Sobesednik.ru.

Напомним, ранее Наталья Бочкарева призналась, что ее обокрали почти на 200 тысяч рублей. Артистка за ночь лишилась ценных автомобильных деталей.

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