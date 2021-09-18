«Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич»: сын Васильевой нелестно высказался о Ефремове

Сын актрисы Екатерины Васильевой священник Дмитрий Рощин в рамках проекта на YouTube канале «153ГОРЫ» нелестно высказался о режиссере Олеге Ефремове.
«Настоящий русский человек – это монах. Для меня это император Николай Александрович Романов, Столыпин, Олег Ефремов», — заявила Екатерина Васильева.
«Настоящий русский человек. Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич, Христа ради», — заметил Рощин и стал креститься.
«Пьян. Прости меня. Это такая вот загадка. Это правда. Но это очень хороший человек. И он всегда это доказывал, когда были ситуации и надо было пожертвовать собой и совершать подвиг. Это совершенно точно. Русский человек – это человек подвига».
«Монах и пьяница», — заметил Рощин.
Олег Ефремов – народный артист СССР. Советский режиссер театра и кино. Он ушел из жизни в 2000 году.
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