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«Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич»: сын Васильевой нелестно высказался о Ефремове

Как отметил священник Дмитрий Рощин, режиссер – настоящий русский человек.

«Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич»: сын Васильевой нелестно высказался о Ефремове
Олег Ефремов. Фото: Globallookpress.com

Сын актрисы Екатерины Васильевой священник Дмитрий Рощин в рамках проекта на YouTube канале «153ГОРЫ» нелестно высказался о режиссере Олеге Ефремове.

Дмитрий Рощин
Дмитрий Рощин. Фото: кадр из проекта «153ГОРЫ»

«Настоящий русский человек – это монах. Для меня это император Николай Александрович Романов, Столыпин, Олег Ефремов», — заявила Екатерина Васильева.

«Настоящий русский человек. Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич, Христа ради», — заметил Рощин и стал креститься.

«Пьян. Прости меня. Это такая вот загадка. Это правда. Но это очень хороший человек. И он всегда это доказывал, когда были ситуации и надо было пожертвовать собой и совершать подвиг. Это совершенно точно. Русский человек – это человек подвига».

Екатерина Васильева

«Монах и пьяница», — заметил Рощин.

Олег Ефремов – народный артист СССР. Советский режиссер театра и кино. Он ушел из жизни в 2000 году.

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