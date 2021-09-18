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«Звезда, покорившая мир»: Валерия трогательно поздравила Анну Нетребко

Оперная дива отмечает 50-летний юбилей.

«Звезда, покорившая мир»: Валерия трогательно поздравила Анну Нетребко
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Анна Нетребко отмечает юбилей. 18 сентября ей исполнилось 50 лет. Одной из первых звезд с круглой датой ее поздравила певица Валерия. В своем инстаграм она опубликовала совместное фото и трогательные строчки.

«Анна Нетребко, дива, звезда, покорившая весь мир, наше национальное достояние, великая и удивительно простая, отмечает свой юбилей грандиозным концертом в Кремлевском дворце. Анечка, дорогая, продолжай сиять, делая жизнь всех, кто попадает в лучи твоего света, ярче и прекрасней!», — написала Валерия.

Анна Нетребко и Валерия
Анна Нетребко и Валерия. Скриншот: instagram.com/valeriya

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Мировая звезда – моя любовь! Поздравляю! Неповторимая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго проживает в Австрии.

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