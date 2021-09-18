Рыжая бородка и ряса: как выглядит бывший возлюбленный Кориковой священник Рощин

В 1993 году актриса родила сына Арсения от мужчины, который ребенка не признал.

Сын актрисы Екатерины Васильевой священник Дмитрий Рощин поговорил со своей мамой в рамках своего проекта на YouTube канале «153ГОРЫ». Надо признать, что сегодня он практически не узнаваем. В нем невозможно признать красивого парня, у которого в девяностых годах прошлого века был роман с актрисой Еленой Кориковой.

Сегодня Дмитрий Рощин ходит с рыжей бородкой. Он облачен в рясу.

«Со мной ничего нельзя было сделать. Что меня вытащило?» — спросил у матери Дмитрий Рощин, вспоминая молодость.

«Любовь и страх. Страх потерять душу. Я — ужасная мать. Есть жертвы. Вот ты хочешь спасти этого ребенка. Ты должна понимать, что жизнь твоя кончена. Искание в вечерних сумерках. С криками: «Митя, Митя!» Тогда есть какой-то вариант. Бегом за ним. Не отпускать, не отдавать. Ругаться. Никакой любви со стороны Мити сразу не получится, но надо было его спасать. До смерти любить и смотреть, что он читает и что смотрит. Никого не слушайте. Запутают и обманут. Только в храме вам скажут, как спасти ребенка». Екатерина Васильева

«Та свобода, которую ты воспитывала во мне, ни с чем не сравнима», — заметил на это Дмитрий Рощин.

Напомним, что Дмитрий Рощин окончил ВГИК. Ныне он протоиерей. У него восемь детей. Кроме того, есть внебрачный сын от Кориковой Арсений. Отношений с наследником протоиерей не поддерживает. Причем в свое время на этом настояла его мать.

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