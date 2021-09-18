«Это не очень правильно»: Потап не желает, чтобы бывшая жена дружила с Настей Каменских

Артист уверен, что между его прежней и настоящей избранницами не может быть сестринских чувств.

Украинский шоумен Потап или Алексей Потапенко не приветствует тесное общение экс-возлюбленной с его сегодняшней женой — Настей Каменских.

По словам артиста, Каменских не враждует с его бывшей избранницей. Однако и близкими подругами их назвать нельзя. К слову, Потап и не хотел бы дружбы между Настей и Ириной.

Отметим, что Ирина Горовая стала женой Потапа в далеком 1999 году. Через 15 лет их брак распался.

«Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, то это не очень правильно. Должны быть точно не «военные действия», но и не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир, — признался артист KP.ua.

Напомним, Потап развелся с первой женой в 2014 году. У них есть общий сын Андрей. Мальчик родился в 2008 году. Экс-возлюбленная артиста ранее отмечала, что Потапенко часто навещает сына. Ирина сохранила дружеские отношения с бывшим мужем.

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