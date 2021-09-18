«Меня не потянет»: Валерий Меладзе высказался о сотрудничестве с Алишером Моргенштерном

56-летний артист уважительно относится к коллеге, но петь с ним не желает.

Исполнитель Валерий Меладзе признался, что выступления 23-летнего Алишера Моргенштерна вызывают у него уважение. При этом муж Альбины Джанабаевой не собирается записывать с молодой звездой ни одну композицию.

Меладзе скептически относится к творческому союзу с Моргенштерном. Более того, брат Константина Меладзе не видит в шоумене настоящего конкурента. Валерию Шотаевичу нравится, что молодой артист уверенно чувствует себя в своем образе. Однако песни Алишера не вызывают у исполнителя желания создать совместное творчество.

«Думаю, что Моргенштерн меня не потянет. Не буду стараться исполнять композиции в его стиле. Хотя он прикольный парень. Считаю его личностью, потому что ту фигня, которую он производит, он делает смело и уверенно. Это всегда вызывает уважение», — заявил Меладзе на YouTube-канале «Люкс ФМ».

Напомним, ранее Моргенштерн назвал себя подкаблучником. По словам артиста, он во всем старается угодить своей новоиспеченной жене Диларе. Знаменитость считает жену главной в их семье.

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