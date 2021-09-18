Шубская в юбке с пикантными вставками из гипюра запечатлелась с мужем

Дочь актрисы Веры Глаголевой и миллионера Кирилла Шубского – Анастасия четыре года счастлива в браке с одним из лучших хоккеистов планеты Александром Овечкиным. Накануне он отпраздновал свой 36-й день рождения в кругу семьи. Пара живет в США и воспитывает двух сыновей – Сергея и Илью.

В своем инстаграм модель поделилась семейным снимком. Анастасия позировала в черной юбке до колен с пикантными вставками из гипюра и черном топе. Образ дополнила босоножками на высокой шпильке.

«Счастья вашей семье! Семейного благополучия! Какие красивые!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Шубская отметит свой 28-й день рождения.

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