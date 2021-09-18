«Папина копия»: бывший муж Надежды Михалковой показал подросшую дочь Нину

Резо Гигинеишвили развелся с актрисой в октябре 2017 года.

В одной из последних публикаций личного микроблога режиссера Резо Гигинеишвили появилась свежая фотография знаменитости в объятиях дочери от актрисы Надежды Михалковой.

Бывший муж Михалковой сделал селфи с младшей дочерью. Примечательно, что Нина выросла и стала больше походить на отца. Хотя ранее поклонники видели в девочке черты знаменитого деда — Никиты Михалкова.

К слову, этой весной дочь Резо и Надежды отпраздновала свой десятый день рождения.

Фолловеры грузинского кинорежиссера восхитились красотой его дочери. Также они отметили, как сильно повзрослела Нина. По словам поклонников Гигинеишвили, девочка стала точной копией отца:

«Папина доча», «Персик», «Глаза — зеркало души. У вас красивый, глубокий взгляд. Девочка — красавица!», «Одинаковые», «Папина копия», «Похожи как», «Как похожа на тебя!».

Напомним, Надежда Михалкова вышла замуж за Резо Гигинеишвили в апреле 2010 года. Через год пара венчалась в Грузии. Однако в 2017 году знаменитости развелись. Во время брака у них появилось двое детей: дочь Нина и сын Иван.

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