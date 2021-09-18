«Выше всех прыгает»: Королева, повеселилась на пляже, засветив алые трусики

Певица с мужем и друзьями отдыхает в Турции.

Наташа Королева с Тарзаном решила устроить мини-отпуск. Пара с друзьями отправилась в Турцию. Выбор пал на Белек, где они весело проводят время. В своем инстаграм певица поделилась кадрами, на которых компания веселится на берегу моря. При этом артистка, прыгая по песку в белом платье, случайно засветила алые трусики.

«Балдежные! Наташа – молодец, выше всех прыгает! Классные! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Королева рассказала, что ее 19-летний сын Архип привел в дом девушку Мелиссу, которая работает стриптизершей. Почти полгода пара живет в родительском особняке. При этом, артистка не против их свадьбы, если звездный наследник сможет обеспечивать семью.

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