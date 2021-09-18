«Мы сидим запертые на базе»: сестра Нюши пожаловалась Харламову на отсутствие личной жизни

Как отметила 26-летняя Мария Шурочкина, у нее нет возможности никого видеть.

Младшая сестра певицы Нюши синхронистка Мария Шурочкина в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ пожаловалась Гарику Харламову на отсутствие личной жизни.

«У нас в гостях младшая сестра певицы Нюши синхронистка Мария Шурочкина», — объявил юморист.

«Именно только поэтому меня знают», — поехидничала Шурочкина.

«Вы материтесь под водой?» — задал вопрос девушке Харламов.

«Что? Нет. Я матерью пока не хочу быть», — вдруг заявила сестра Нюши.

«А вы думали, что Харламов вам такое предложение сделал?» — заметил Павел Воля.

«Кстати, времени вообще нет. Вот вы спрашивали о личной жизни. С ней все сложно», — сказала Шурочкина.

«Я не спрашивал об этом», — возмутился Харламов.

«Мы сидим запертые на базе. У нас нет возможности видеть никого». Мария Шурочкина

«Но также и в саунах происходит», — отшутился шоумен.

Напомним, что Мария Шурочкина – двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Кроме того, она 11-кратная чемпионка мира.

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