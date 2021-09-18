«Мы сидим запертые на базе»: сестра Нюши пожаловалась Харламову на отсутствие личной жизни

Младшая сестра певицы Нюши синхронистка Мария Шурочкина в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ пожаловалась Гарику Харламову на отсутствие личной жизни.
«У нас в гостях младшая сестра певицы Нюши синхронистка Мария Шурочкина», — объявил юморист.
«Именно только поэтому меня знают», — поехидничала Шурочкина.
«Вы материтесь под водой?» — задал вопрос девушке Харламов.
«Что? Нет. Я матерью пока не хочу быть», — вдруг заявила сестра Нюши.
«А вы думали, что Харламов вам такое предложение сделал?» — заметил Павел Воля.
«Кстати, времени вообще нет. Вот вы спрашивали о личной жизни. С ней все сложно», — сказала Шурочкина.
«Я не спрашивал об этом», — возмутился Харламов.
«Мы сидим запертые на базе. У нас нет возможности видеть никого».
«Но также и в саунах происходит», — отшутился шоумен.
Напомним, что Мария Шурочкина – двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Кроме того, она 11-кратная чемпионка мира.
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