Пока жена при смерти: как Прохор Шаляпин развлекался в компании Лены Лениной

Недавно завидный холостяк Прохор Шаляпин связал-таки себя узами брака. 37-летний артист женился на миллионерше из Канады, 42-летней Татьяне Дэвис. Но сразу же после свадьбы она угодила в больницу. В эти дни бизнес-леди находится в состоянии комы. А новоиспеченный муж тем временем прилетел в Москву, где времени даром не теряет.

Накануне телеканал СТС провел презентацию нового сезона, которую не смог пропустит и Шаляпин. Компанию ему составила писательница Лена Ленина. Парочка не только ворковала за одним столом, но и с улыбкой позировала фотографам, бесконечно делала селфи и обнималась.

Поговаривают, что их связывают не только дружеские отношения. Ведь Ленина не так давно вернулась в Россию из Франции, где провела год, и развелась с мужем-ресторатором. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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