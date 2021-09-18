«Прыжки через козла делает другая замечательная гимнастка»: Харламов – об играх Воли с Утяшевой

Шоумен ответил коллеге, который назвал его бревном.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в эфире шоу на канале ТНТ подшутил над своим коллегой Павлом Волей.

«У нас в гостях Лилия Ахаимова. На Олимпиаде в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотую медаль в многоборье. Это первая золотая медаль российских спортсменок в истории соревнований, друзья», — заявил Гарик Харламов.

«Чтобы прояснить для всех. Спортивная гимнастика – это с бревном упражнения?» — заметил Воля.

«Да. Бревно, брусья, вольные упражнения, прыжок», — сказала Ахаимова.

«Классно. У нас просто есть одно бревно. Оно обтесалось за лето. Не желаете упражнения на бревне?» — заметил Воля, намекая на похудение на 17 килограммов Харламова.

«Пашка просто так говорит, потому что прыжки через козла делает другая замечательная гимнастка. Хотя в их случае это называется упражнения с ленточкой». Гарик Харламов

«С какой ленточкой? Ты видел, какая у меня булава», — отшутился Воля.

Напомним, что Павел Воля уже много лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.

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