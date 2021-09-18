Дружба с Трампом, мама – председатель: новые подробности о подруге Дени Байсарова

В прошлом году младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров получил престижное образование в британском университете, а недавно перебрался в Москву. Он решил строить бизнес в сфере арт-искусства. А недавно в своем инстаграм 22-летний звездный наследник поделился кадрами с неизвестной блондинкой.

Оказалось, что девушку зовут Алина Шепель, ей 23 года. Она училась в США, затем закончила МГУ, а после уехала за очередным дипломом в Лондон. Теперь же блондинка с ангельским лицом, как ее уже успели прозвать в Сети, перебралась в Москву. Алина помогает Дени в одном проекте и является автором подкастов «101 вдохновляющая история».

Как пишет «Комсомольская правда», об отце девушки ничего не известно, а мама – Ольга Шепель является президентом Национальной ассоциации специалистов по контролю в сфере недвижимости и аттестации риелторов, а также председателем экспертной группы Госдумы. Снимками с ней Алина часто делится в своем микроблоге.

Там же есть фотографии с президентом США Дональдом Трампом и хоккеистом Александром Овечкиным. Снимок был сделан в 2019 году на традиционном рождественском ужине Дональда Трампа. Вместе с президентом США семья Шепель отмечала Рождество и в 2018-м году.

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Впрочем, о романе Дени и Алины говорить рано, поговаривают, что их связывают дружеские отношения.

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