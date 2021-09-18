Новый образ: эпатажный сын Елены Яковлевой вновь преобразился

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой не раз поражал публику своими внешними изменениями. Он покрыл практически все свое тело, включая лицо, татуировками. Правда, позже пожалел о содеянном, и захотел вывести все рисунки, но это оказалось непросто. Избавиться удалось только от черного гроба на лице.

Теперь, кажется, все эксперименты в прошлом. 28-летний Денис отрастит длинные волосы и аккуратную бородку, которая скрывает часть его тату.

Добавим, что приближенные к семье отмечают, что на преображение молодого мужчины повлияла девушка по имени Светлана. Они уже живут вместе. Кстати, квартиру для сына купила Елена Яковлева несколько лет назад. Недвижимость находится неподалеку от жилья актрисы. Известно, что в двушке также проживают четыре кота. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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