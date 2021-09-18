«Потрясающая»: Седокова, позируя в авто, вывалила из платья пышную грудь

Недавно Анна Седокова представила фанатам новый альбом Secret Soul. Над ним артистка работала с особым трепетом, снимая клипы в разных частях света. Анна успела запечатлеться на улицах Москвы и Киева, и на побережье Лос-Анджелеса.

На этот раз в своем микроблоге Седокова показала кадры, на которых позировала в салоне автомобиля. Она нарядилась в сияющее платье бюстье, блеснув своими роскошными формами. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Потрясающая Аня! Фото огонь! Просто бомба! Какая красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова устроила свою личную жизнь. Артистка вышла замуж в третий раз. Избранником ее стал баскетболист Янис Тимма.

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