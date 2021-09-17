От слов к действиям: Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Исполнитель главной роли в фильме «Поддубный» — Михаил Пореченков — был замечен в конфликте во время перелета с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Пореченков находится в гастрольном туре. Рабочее путешествие артиста по России проходило спокойно до прибытия в Салехард. Здесь Пореченков и Башметов вместе с ансамблем презентовали театрально-музыкальный эксперимент«Облако в штанах».

По словам очевидцев, Пореченков вначале вступил в словесную перепалку с одним из пассажиров самолета. После же актер перешел к «кулачному» общению с опонентом.

«Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — отметили в URA.RU.

При этом концертный директор Пореченкова — Мария Славина — происшествие отрицает.

Напомним, ранее Михаил Пореченков оценил игру Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Артист отметил, что «есть искусство, а есть вид творчества». Актерское мастерство телеведущей Михаил отнес к последнему.

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