Сейчас же треснут: Дарья Пынзарь в тугих полупрозрачных легинсах широко расставила ноги

Ведущие «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь исполнили танец в честь своего воссоединения.

Бывшие участники проекта «Дом-2», а ныне его ведущие, супруги Дарья и Сергей Пынзарь некоторое время были в разлуке. Сергей улетел в Москву и без Даши вел эфиры «Дома-2», а она находилась в Турции вместе с сыновьями.

Но в эту пятницу пара воссоединилась. Дарья Пынзарь прилетела в Москву и сразу же приехала на съемочную площадку «Дома-2».

Соскучившиеся друг по другу Сергей и Дарья Пынзарь при встрече продемонстрировали страсть на публике, а затем записали коротенький танец для тиктока, которым Сергей Пынзарь поделился и на своей страничке в Instagram.

«Моя Дарья приехала», — подписал кадры ведущий «Дома-2».

Супруги делают несколько па. Даша Пынзарь, облаченная в белый свитер, легинсы и ботинки на «тракторной» подошве в финале танца раздвигает ноги и присаживается, засвечивая при этом то, что обычно девушки не стремятся выставить на обозрение.

Не все подписчики поспешили делать комплименты супругам.

«Даша, как кузнечик, неуклюжая», «Корявая Дашка», «Дашулю даже не узнала с кудрями, прям голливудская дива», «Красавцы», «Классные», — высказались в Сети.

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