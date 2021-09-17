Жасмин впервые за долгое время запечатлелась с мужем

Исполнительница Жасмин разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с дочерью и мужем. Примечательно, что артистка давно не говорила об избраннике и не показывала его в личном микроблоге.

Жасмин без косметики в сиреневой худи позировала в домашней обстановке с бизнесменом Иланом Шором. Наследница Жасмин крепко обнимала главу семейства. Маргарита встретила папу после рабочего дня и забралась к нему на колени.

«Наша первая с любимым круглая дата — 10 лет совместной жизни — выпала на Йом Кипур, и это удача. Сутки строгого поста, без еды и воды, приносят осознание, какие мы на самом деле счастливые и как принимаем все это за данность, забывая благодарить судьбу… И я благодарю судьбу за эти наши 10 лет, за множество счастливых дней, за наших детей, за все прекрасное, что уже было и еще будет. 10 лет — это так много и в то же время это еще только начало», — написала Жасмин под фото.

Напомним, Жасмин вышла замуж за Шора в далеком 2011 году. А с 2017 года за политиком пристально стали следить молдавские власти. Ранее возлюбленного певицы обвинили в краже в особо крупных размерах.

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