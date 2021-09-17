Уже шесть месяцев: Никита Уманский и Настя Паршина из «Дома-2» воссоединились ради сына

Экс-участник реалити-шоу Никита Уманский приехал в Ставрополь, где живет его экс-возлюбленная Настя Паршина с полугодовалым Адрианом.

17 сентября сыну бывших участников «Дома-2» Насти Паршиной и Никиты Уманского исполнилось полгода.

В честь такого события Никита Уманский прилетел в Ставрополь, где сейчас живет Настя Паршина с маленьким наследником Адрианом.

Пара устроила небольшой праздник по случаю шести месяцев малыша, прямо в квартире Настя сделала чудесную фотозону, на фоне которой с сыном на руках запечатлелся Никита Уманский. Снимок он затем разместил в микроблоге.

«Ровно 6 месяцев назад родился мой младший сын Адриан. Удивляюсь, как же быстро он меняется. Но это так классно — наблюдать за тем, как он меняется внешне, как он приобретает характер, привычки, предпочтения. Жаль, что в силу обстоятельств не могу его видеть каждый день. Но стараюсь не упускать важные моменты его жизни», — написал под снимком с сыном Никита Уманский.

Стоит отметить, что последний раз Никита Уманский видел Адриана три с лишним месяца назад. В начале июня он приезжал в Ставрополь на крестины сына.

Напомним, что Никита Уманский и Настя Паршина расстались, когда их наследнику было чуть больше месяца. Адриан — второй ребенок Уманского. Его старший сын Андрей тоже живет со своей мамой, а папа навещает малыша или берет его к себе в гости.

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