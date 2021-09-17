«Ни с кем конкурировать не будем»: Тимати открывает ресторан японской кухни

Артист после бургеров перешел к суши.

В одной из последних Stories личного микроблога бывшего владельца лейбла Black Star — Тимати — оказались кадры с кухни японского ресторана. Примечательно, что знаменитость собирается до конца этого года открыть шесть таких заведений.

Напомним, Тимур Юнусов презентовал Black Star Burger 16 сентября 2016. Артист доказал, что обожает не только музыку, но и «сочные, мощные» бургеры.

А недавно Тимати заявил, что проводит тесты на кухне своего японского ресторана. Шоумен пригласил ресторатора Антона Пинского оценить кухню личного заведения.

«Финальные прогоны кухни по Азии. Конец октября, вас приятно удивлю», — заинтриговал Тимати.

Юнусов похвастался боулом с креветками, лососем и авокадо, а также предложил своему гостю острый суп Том Ям.

«По Японии будет интересно, так как есть конкурентное преимущество. Ни с кем конкурировать не будем. До конца этого года примерно шесть ресторанов», — добавил Тимати.

Напомним, ранее новая возлюбленная Тимати — Саша Дони — прилетела в Москву. Модель передвигалась на Rolls-Royce в сторону комплекса «Москва-Сити». Поклонники экс-возлюбленного Алены Шишковой гадают, зачем Дони уехала из Киева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.