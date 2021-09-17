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Вырез до пупка: Ходченкова эротично выгнулась у пилона в обтягивающем костюме цвета «взбесившейся Барби»

Актриса Светлана Ходченкова с удовольствием демонстрирует роскошную фигуру.

Вырез до пупка: Ходченкова эротично выгнулась у пилона в обтягивающем костюме цвета «взбесившейся Барби»
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

38-летняя звезда театра и кино Светлана Ходченкова обладает параметрами модели. При росте 178 сантиметров актриса имеет великолепную фигуру, за которой тщательно следит.

Светлана Ходченкова, судя по всему, в качестве физической нагрузки предпочитает танцы на пилоне, во время которых задействованы все мышцы.

Снимком, сделанным в тренировочном зале, звезда поделилась в сторис микроблога. В кадре Светлана Ходченкова предстала облаченной в ярко-розовый костюм, который плотно облегает ее тело и подчеркивает все изгибы фигуры.

Цветом «взбесившейся Барби» насыщенный розовый называют ведущие программы «Модный приговор» Александр Васильев и Эвелина Хромченко.

Костюм Светлана Ходченкова дополнила черными туфлями на платформе и шпильке, в которых обычно выступают танцовщицы на пилоне. А также Светлана надела наколенники черно цвета и топ, который виден из-под глубокого выреза в верхней части костюма.

Светлана Ходченкова облачилась в розовый костюм для танцев на пилоне
Светлана Ходченкова облачилась в розовый костюм для танцев на пилоне. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Напомним, Светлана Ходченкова еще недавно отдыхала на Мальдивах и делилась с подписчиками очень красивыми снимками из экзотических мест.

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