Тимати перевез?: Саша Дони прилетела в Москву

Возлюбленная шоумена Тимати — Саша Дони — прилетела из Киева в Москву. Кадрами из салона Rolls-Royce блондинка поделилась в одной из последних Stories личного микроблога.

Дони запечатлела, как едет на автомобиле по Москве. В лобовом окне виднелась вывеска отеля Novotel башни «Федерация». Также по видео стало понятно, что передвигалась Дони на дорогом автомобиле, а именно — Rolls-Royce. Характерный для этой машины значок присутствовал на капоте автомобиля Дони.

Сама Саша не рассказала, к кому и зачем она прилетела в Москву. Поклонники модели гадают, позвал ли ее в гости Тимати. Также в Сети есть предположение, что у Дони после публичного появления с Юнусовым появились рекламные контракты. Так уже было с Екатериной Сафаровой — победительницей «Холостяка».

После окончания проекта Сафарова какое-то время оставалась в Москве. Модель ходила на интервью и принимала участие в фотосессиях. А вскоре улетела домой — в Испанию.

Напомним, Сашу Дони, которую называют клоном Алены Шишковой и «Аленой с «Алиэкспресса», впервые увидели в компании Тимати на Миконосе в начале сентября этого года.

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