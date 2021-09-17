«Наступил тихий кайф»: Ирина Слуцкая рассказала о новом этапе взросления дочери Киры

В одной из последних публикаций личного микроблога олимпийского призера по фигурному катанию — Ирины Слуцкой — появилась фотография ее младшей дочери Киры. К слову, у малышки прорезались зубки, и теперь она не плачет по ночам.

Ирина вспомнила, как еще недавно Кира не давала спать всей семье. По словам Слуцкой, у девочки то резались зубки, то она хотела погулять именно ночью. В декабре этого года малышке исполнится два года. Подросшая Кира наконец перестала мучать маму с папой по ночам.

«И на нашей улице перевернулся «грузовичок с конфетками». Кира Алексеевна наконец начала спать! Мамы меня поймут! Почти два года, слышь, Зин, два года, каждую ночь мы то пили водичку 100 раз, то решали погулять или просто похлопать глазами. У нас прорезались зубы, мы плакали и не находили себе места. И все это исключительно ночью! А сейчас наступил тихий кайф! Принимаем с мужем поздравления!», — призналась Слуцкая.

Ирина запечатлела Киру с двумя хвостиками на голове. Девочка улыбалась во все передние зубки.

«Хорошая девочка», «Кира Алексеевна — прелесть», «Кукленок маленький! Поздравлю!», «Какая хорошенькая девочка, лапочка», «Ягодка такая», — написали поклонники Ирины в комментариях под фото Киры.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая рассказала, что обычно дарит учителям. Телеведущая составила список пяти лучших вещей в качестве презента преподавательнице в школе.

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