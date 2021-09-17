Сексуальные игры: соскучившаяся по мужу Дарья Пынзарь эротично потерлась о его лицо прямо на публике

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь не раз признавалась подписчикам, что жить не может без своего мужа Сергея. По ее словам, они совпадают на сто процентов и скучают друг по другу во время разлуки.

Супруги не виделись несколько дней. Сергей Пынзарь находился в Москве и вел эфиры «Дома-2» без Дарьи, пока она была в Турции с сыновьями.

Только сейчас у нее появилась возможность оставить детей и прилететь в столицу.

Встреча с мужем была очень горячей. Чтобы все понимали, как они относятся друг к другу, Дарья Пынзарь разместила в сторис микроблога фрагмент их свидания с Сергеем после разлуки.

Дарья Пынзарь потерлась носом о лицо Сергея Пынзарь, всем видом показывая, как ей хорошо рядом с ним. Несмотря на то что кадры вполне себе целомудренные, выглядело все довольно эротично и чувственно.

Напомним, семья Дарьи и Сергея Пынзарь считается самой крепкой из всех, что были созданы на проекте «Дом-2». У пары подрастают два сына – Артемий и Давид.

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