Кидаются подушками: Екатерина Климова показала, как ее дети от разных браков резвятся в роскошной гостиной

Известная артистка, 43-летняя Екатерина Климова, не только востребованный в профессии человек, но и многодетная мама.

У звезды театра и кино два сына и две дочери. Старшая наследница Екатерины Климовой появилась в ее первом браке с Ильей Хорошиловым, Елизавете уже девятнадцать лет, она студентка МГУ.

Двух сыновей — Матвея и Корнея — Екатерина Климова родила во время брака с актером Игорем Петренко, мальчикам сейчас пятнадцать и тринадцать лет соответственно. Младшую дочь Беллу звезда родила от третьего мужа Гелы Месхи, девочке в октябре будет шесть лет.

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Все дети Екатерины Климовой дружны между собой, у звездной мамы на всех хватает внимания и сил.

В сторис микроблога Екатерина Климова показала, как проходит один из семейных вечеров в гостиной загородного особняка большой семьи.

Дети резвятся и кидаются подушками, а звездная мама заливисто смеется. Особенно ее развеселило, когда подушка попала в лицо Корнея, который сидел и пытался смотреть фильм, пока свои отношения выясняли Матвей и Белла.

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