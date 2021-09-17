«Такая же красавица»: Лера Кудрявцева показала моложавую маму

Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась кадрами отпуска с родительницей.

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Леры Кудрявцевой появилась совместная фотография с ее мамой Александрой Ивановной. Примечательно, что поклонники знаменитости восхитились внешностью родительницы Кудрявцевой.

Фолловеры ведущей НТВ отметили, что она сильно напоминает маму. Александре Ивановне уже 78 лет. При этом, по словам подписчиков Instagram, родительница Леры Кудрявцевой выглядит моложе своего возраста.

Телеведущая запечатлелась на отдыхе с матерью. Александра Ивановна позировала в платье цвета морской волны. Крупные цветы лососевого цвета украсили наряд. Сверху родительница Кудрявцевой накинула кружевной небесный кардиган.

Сама 50-летняя Лера Кудрявцева облачилась в рубашку под цвет кардигана мамы. А поверх блузки с V-образным воротом телеведущая надела серую толстовку.

«Мамуле здоровья. Она шикарно выглядит», «И мамуля такая же красавица, здоровья и радости вам обеим», «Теперь понятно, на кого похожа Машенька — на бабушку!» — написали восторженные поклонники.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева поделилась состоянием здоровья родительницы. Телеведущая призналась, что уже год мама восстанавливается после болезни.

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