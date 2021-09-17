Одинаковые девочки: Нюша позировала с дочерью в дождевиках в парке аттракционов

Певица показала, как Симба примерила шапку с львенком-тезкой.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Нюши появилась запись, в которой артистка строила рожицы на фото с дочерью Симбой.

Нюша облачилась в джоггеры молочного оттенка и толстовку графитового цвета. Бывшая возлюбленная Егора Крида дополнила образ в спортивном стиле кроссовками Nike Air Jordan c коричневыми и кофейными вставками. А поверх одежды Нюша накинула дождевик.

Певица выбрала для дочери тотально белоснежный лук. Симба тоже надела прозрачный дождевик поверх спортивного костюма с капюшоном.

Отметим, что Нюша и Симба строили смешные рожицы на камеру. Знаменитость в Диснейленде почувствовала себя настоящим ребенком. Нюша присела на корточки и высунула язык.

«Время приключений», — подписала снимок артистка.

Также исполнительница запечатлела малышку Симбу в одном из сувенирных магазинов парка аттракционов. Девочка позировала в шапке с изображением львенка-тезки.

Напомним, ранее Нюша в силуэтном платье радужной расцветки отметилась с дочерью на завтраке в Париже. Малышка Симба наслаждалась свежими круассанами в белоснежных футболке и джоггерах.

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