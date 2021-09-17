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Светлое полнит: поправившаяся после третьих родов Джанабаева предстала в белом пальто-рубашке и с патчами под глазами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вернулась к активной жизни.

Светлое полнит: поправившаяся после третьих родов Джанабаева предстала в белом пальто-рубашке и с патчами под глазами
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица Альбина Джанабаева в апреле в третий раз стала мамой. Она подарила дочку Агату своему мужу, известному исполнителю Валерию Меладзе.

Вокалистка недолго пробыла в декрете. Сейчас она уже вовсю выступает с концертами и даже успела записать новую песню.

42-летняя Альбина Джанабаева часто выходит на сцену, демонстрируя свои изменившиеся после третьей беременности и родов формы.

На этот раз звезда поделилась кадрами, которые сделала в машине, вероятно, во время поездки на очередное мероприятие, где ее ждали.

В салоне машины Альбина Джанабаева ехала без макияжа и с патчами под глазами, демонстрируя естественный вид. А чуть позже она поделилась видео из гримерки, где профессионалы ее уже приводили в порядок непосредственно перед выступлением.

В холодную московскую погоду Альбина Джанабаева утеплилась белым пальто-рубашкой. Цвет, который, как известно, полнит. Но похоже, молодую маму это не смущает. Она прекрасно знает, что хороша и прекрасна в любом весе.

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