Светлое полнит: поправившаяся после третьих родов Джанабаева предстала в белом пальто-рубашке и с патчами под глазами

Певица Альбина Джанабаева в апреле в третий раз стала мамой. Она подарила дочку Агату своему мужу, известному исполнителю Валерию Меладзе.
Вокалистка недолго пробыла в декрете. Сейчас она уже вовсю выступает с концертами и даже успела записать новую песню.
42-летняя Альбина Джанабаева часто выходит на сцену, демонстрируя свои изменившиеся после третьей беременности и родов формы.
На этот раз звезда поделилась кадрами, которые сделала в машине, вероятно, во время поездки на очередное мероприятие, где ее ждали.
В салоне машины Альбина Джанабаева ехала без макияжа и с патчами под глазами, демонстрируя естественный вид. А чуть позже она поделилась видео из гримерки, где профессионалы ее уже приводили в порядок непосредственно перед выступлением.
В холодную московскую погоду Альбина Джанабаева утеплилась белым пальто-рубашкой. Цвет, который, как известно, полнит. Но похоже, молодую маму это не смущает. Она прекрасно знает, что хороша и прекрасна в любом весе.
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