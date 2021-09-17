Голубая ель, зеленый газон, шикарный куст роз: Юлия Проскурякова показала ландшафт своего участка

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела домашнюю любимицу известного семейства — карликового немецкого шпица по кличке Зоя.

Юлия Проскурякова решила рассказать, как питомец попал в их дом двенадцать лет назад.

В ноябре 2009 года Игорь Николаев и Юлия Проскурякова пили кофе в одном из торговых центров столицы. Напротив кофейни был зоомагазин. В какой-то момент оба супруга увидели, как на них через стекло витрины смотрит щенок.

«При этом посетители вместе с детьми рассматривают витрину, машут, стучат и восхищаются собачками и кошками, в том числе и нашей будущей Зоей, но Зоя смотрит только на нас. Игорь меня спросил: «Ты тоже это видишь? Собака смотрит на нас, да?». Мы, как завороженные, встали, рассчитались за кофе и пошли покупать собаку. Так вот она у нас уже 11 лет живет», — рассказала Юлия Проскурякова в микроблоге.

На снимке, которым жена Игоря Николаева проиллюстрировала пост, шпиц Зоя запечатлена на брусчатой дорожке сада подмосковного особняка звездной семьи. Здесь ухоженный газон, растут розы, кустарники и голубая ель.

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