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«Когда строился дворец, был ад»: сосед Галкина вспомнил, как возводили замок в деревне Грязь

Как отметил житель деревни, грязь была кругом в прямом смысле этого слова.

«Когда строился дворец, был ад»: сосед Галкина вспомнил, как возводили замок в деревне Грязь
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Сосед певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина по деревне Грязь, Иван, заявил, что сейчас у них в населенном пункте нет никаких неудобств из-за соседства со звездами. Но так было далеко не всегда. Когда Максим Галкин строил свой знаменитый на всю округу замок, соседи, что называется, волком выли.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Вот когда строился дворец больше десяти лет назад, был ад: ни проехать, ни пройти. Грязь в прямом смысле этого слова. Техника сновала бесконечно, отбойные молотки всю ночь иногда работали и так далее. Но пережили, к счастью, теперь здесь тихо».

Сосед Максима Галкина

Как отметил Иван, знакомиться со звездами ему совсем не хочется. Сам он обычный работяга, который все время проводит на участке и в огороде. Помогает соседям по хозяйству. По словам Ивана, однажды он проходил мимо замка. Увидел, как из ворот выезжает вереница машин. Скорее всего, это уезжали гости от Пугачевой и Галкина. Он пошел дальше и даже не остановился, сообщает «АиФ».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже достаточно давно живут в деревне Грязь в замке. У них подрастают двое детей — Гарри и Лиза Галкины.

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