«Когда строился дворец, был ад»: сосед Галкина вспомнил, как возводили замок в деревне Грязь

Как отметил житель деревни, грязь была кругом в прямом смысле этого слова.

Сосед певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина по деревне Грязь, Иван, заявил, что сейчас у них в населенном пункте нет никаких неудобств из-за соседства со звездами. Но так было далеко не всегда. Когда Максим Галкин строил свой знаменитый на всю округу замок, соседи, что называется, волком выли.

«Вот когда строился дворец больше десяти лет назад, был ад: ни проехать, ни пройти. Грязь в прямом смысле этого слова. Техника сновала бесконечно, отбойные молотки всю ночь иногда работали и так далее. Но пережили, к счастью, теперь здесь тихо». Сосед Максима Галкина

Как отметил Иван, знакомиться со звездами ему совсем не хочется. Сам он обычный работяга, который все время проводит на участке и в огороде. Помогает соседям по хозяйству. По словам Ивана, однажды он проходил мимо замка. Увидел, как из ворот выезжает вереница машин. Скорее всего, это уезжали гости от Пугачевой и Галкина. Он пошел дальше и даже не остановился, сообщает «АиФ».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже достаточно давно живут в деревне Грязь в замке. У них подрастают двое детей — Гарри и Лиза Галкины.

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