«Нашел стадии отношений. Вы сейчас на какой?»: Незлобин высмеял творчество Аллегровой

Шоумен Александр Незлобин в Instagram высмеял творчество популярной певицы Ирины Аллегровой. Он представил название ее песен с разных альбомов – «Войди в меня», «Целуй меня», «Обними меня», «Вспоминай меня», «Отпусти меня».

«Нашел стадии отношений. Вы сейчас на какой?» Александр Незлобин

«На стадии: «Конечно, буду, заливай», «И это ведь все реальные песни. Очень смешно получилось», «Отстань от меня», «Догони меня», — стали предлагать свои варианты подписчики.

Напомним, что Александр Незлобин — один из самых известных российских юмористов. Он бывший резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ. Заметим, что Александр Незлобин родом из небольшого уральского города Полевской. Именно оттуда он пробился на большую сцену.

Певица Ирина Аллегрова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2010 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.